Il testo di “Duecentomila ore”, la canzone di Ana Mena a Sanremo 2022

Le parole della canzone di Ana Mena in gara al Festival di Sanremo 2022. Il testo ufficiale e in esclusiva solo su Sorrisi Ana Mena Credit: © Iwan Palombi Redazione Sorrisi







Rocco Hunt ha firmato per la sua amica Ana Mena, artista spagnola con cui ha duettato in due hit estive, il brano che rappresenta per lei l'esordio sanremese. Si tratta di un pezzo tutto da ballare dove le sonorità latineggianti si incontrano con la dance e quell'inconfondibile impronta folk e popolare che una fisarmonica sa dare. «Quando la notte arriva, amarsi un'ora prima e dopo lasciarsi andar».

Il testo e le parole della canzone di Ana Mena - "Duecentomila ore"

Ana Mena

Duecentomila ore

di R. Pagliarulo - S. Tognini - F. Abbate - R. Pagliarulo

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Diana/Spiraglio di Periferia - Milano - Salerno

Sola io ti aspetterò

A cena da sola

In mezzo al fumo di mille parole

Di canzoni che non hanno età

Sulla pelle il tuo sapore

Non si muove

Siamo bravi a continuare

A farci male

lo che non cercavo un ragazzo di strada

Poi mi hai distratta

Vendendomi un’altra bugia

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

È un’altra sera

Che se n’è andata

È questa attesa

Che è disperata

È l’aria fredda

Di una giornata

Così di fretta

Dimenticata

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

© Riproduzione Riservata

Sorrisi è l'unico posto dove potete trovare tutti i testi ufficiali di Sanremo, autorizzati dagli artisti e dagli editori, e corretti fino all’ultimo momento in caso di variazioni degli autori. Diffidate dalle imitazioni!