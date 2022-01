Il testo di “Insuperabile”, la canzone di Rkomi a Sanremo 2022

Le parole della canzone di Rkomi in gara al Festival di Sanremo 2022. Il testo ufficiale e in esclusiva solo su Sorrisi Rkomi Credit: © Iwan Palombi Redazione Sorrisi







Debutto a Sanremo per Rkomi, autore dell'album più venduto del 2021 in Italia, “Taxi driver” (citato, peraltro, nel testo). A Sanremo porta un brano che parte subito con un basso potente, un ritmo veloce, abbattendo i confini tra rap e rock, con un finale orchestrale esplosivo. «L'amore per me è elettricità» è la prima frase di un testo pieno di immagini automobilistiche: «Amore sei te l'ultima curva, insuperabile».

Il testo e le parole della canzone di Rkomi - "Insuperabile"

Rkomi

Insuperabile

di A. La Cava - M. M. Martorana - F. Catitti - A. La Cava - M. M. Martorana

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/DO RE MI Corp./Thaurus Publishing - Milano

L’amore per me è elettricità

Sto immergendomi nella corrente, le tue lentiggini

Uno ogni due sono come scalini che portano nell’Olimpo

In un mantello di nuvole bianche, cosa mi hai fatto

L’amore per me è quel lasso di tempo

Il messaggio sulle tue labbra

Era come un semaforo, Taxi Driver

Ci vorrebbe piuttosto un aereo

Non qualcuno che mi dica fermo, per andare nell’Olimpo

In un mantello di nuvole bianche

Cosa mi hai fatto

L’amore per me è quel lasso di tempo

In cui ci sentiamo da soli

Percepisco sangue freddo nelle mie vene

A cento ottantamila giri su una coupè

Due molotov in fiamme nella corrente

Ti stringo i fianchi, amore sei te

L’ultima curva, insuperabile

Insuperabile, insuperabile

Le sabbie sono diventate rosse

Abbiamo rovinato anche il cognome dei nostri

Siamo una sconfitta perfetta bambina

Il tempo che passa scoppia la clessidra

Paralizzanti sguardi su cui mi rifletto

Il respiro irregolare nello stesso letto

In cui ci sentiamo da soli

Percepisco sangue freddo nelle mie vene

A cento ottantamila giri su una coupè

Due molotov in fiamme nella corrente

Ti stringo i fianchi, amore sei te

L’ultima curva, insuperabile

Insuperabile, insuperabile

In bilico su un filo spinato, amo il pericolo

Ed io che mi ostino a starci sopra

Baci rubati, respiro gasolio

Sentimi il polso

Percepisco sangue freddo nelle mie vene

A cento ottantamila giri su una coupè

Due molotov in fiamme nella corrente

Ti stringo i fianchi, amore sei te

L’ultima curva, insuperabile

Insuperabile, insuperabile

Insuperabile, insuperabile

