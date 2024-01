Il testo di “La rabbia non ti basta”, la canzone di BigMama a Sanremo 2024

BigMama porta sul palco del Festival di Sanremo 2024 la canzone "La rabbia non ti basta". Testo e significato Redazione Sorrisi







Primo Sanremo tra i big per questa cantante e rapper che si presenta con "La rabbia non ti basta", pezzo molto veloce che fa leva sul ritmo e sulla grinta vocale di BigMama. Il brano è una confessione molto sentita personale che parla di trasformazione e di riscatto rispetto a un passato fatto di violenza e crisi interiore. «Guarda me, adesso sono un'altra, la rabbia non ti basta».

"La rabbia non ti basta" - BigMama - Testo

di M. L. Lazzerini - M. Mammone - E. Botta - E. Brun Ed. Sony Music Publishing (Italy)/Tuttomoltobenegrazie/ Pluggers/Oyez!/BMG Rights Management Italy Milano - Padova - Brescia - Milano

Se potessi andare indietro ti darei una casa vera in cui dormire

Se anche fossi solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpire

Spalle larghe, la testa sopra ma i sogni ancora più in alto

Parole tante, ma poi strappate da ciò che diceva un altro

Pochi anni ma tanti sbagli che manco facevi tu

Li nascondevi tra lacrime d’odio che riempiva i tuoi occhi blu

Coi pugni stretti e i pensieri fragili, guardati adesso

Crollavi sempre anche con basi stabili, ma ora detesto

Pensare a te come una di quelli li, che ci hanno perso

Pezzi di loro per darne agli altri

Pezzi di cuore come gli scarti

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Animo buono ma riempito d’odio

Per far testa a quello degli altri

Più di un colpo d’arma da fuoco

E ti restava solo incassarli

È facile distruggere i più fragili

Colpire e poi affondare chi è solo

Copri le lacrime segreti da tenere, non farti scoprire

Lo sai che a casa non devon sapere, cosa dovrai dire

Una figlia che perde chi la vuole avere, quindi apri ferite

Vorresti solo un altro corpo

Ma a quale costo?

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Se potessi andare indietro ti darei una casa vera in cui dormire

Se anche fossi solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpire

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Credere nei propri sogni salva

Se vuoi ballare balla

Non puoi sparire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Non ti fa dormire

