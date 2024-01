Il testo di “L’amore in bocca”, la canzone dei Santi Francesi a Sanremo 2024

I Santi Francesi portano sul palco del Festival di Sanremo 2024 la canzone "L'amore in bocca". Testo e significato Redazione Sorrisi







I Santi Francesi arrivano da "Sanremo Giovani", sono il duo vincitore di "X Factor", e al Festival portano l'unica canzone di questa edizione… ad avere la parola "amore" nel titolo. "L'amore in bocca" è un gioco di parole con "l'amaro" ed è quello che è rimasto dopo un incontro fugace, ma che fa già sognare una seconda occasione: «Lascerò i vestiti per strada, ti sembrerà strano seguire un filo di lana».

"L'amore in bocca" - Santi Francesi - Testo

di A. De Santis - M. L. Francese - C. Del Bono - A. De Santis - M. L.Francese - A. Filippelli - D. Bestonzo

Ed. Sony Music Publishing (Italy)/Taiga/Gorilla Publishing Milano

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Ma l’amaro torna

Ed è la prima volta

La vita che mi togli

Passa dalle mani

Ma tu già lo sai

Che io non sarò mai

Un porto sicuro

In un mare calmo

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Ma l’amaro torna

Ed è la prima volta

La rabbia tiene svegli

Tutti gli animali

Ti rivedrò in un quadro

In un ricordo vago

In un porto sicuro

In un mare stanco

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

E intanto la tua luce sorge

Forte

Brucia la mia pelle

A volte

Mi racconterai delle tue ombre

E poi mi ci nasconderò

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

(Mi hai lasciato con l’amore in bocca)

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Sono le ultime gocce di pioggia

