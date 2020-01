Il testo di “No grazie” di Junior Cally, canzone di Sanremo 2020

28 Gennaio 2020 | 00:02 di Redazione Sorrisi

Il testo e le parole della canzone "No grazie" di Junior Cally in gara al Festival di Sanremo 2020.

Junior Cally

NO GRAZIE

di Callyjunior - J. Ettorre - F. Mercuri - G. Cremona -

E. D. Maimone - L. Grillotti - J. Ettorre

Ed. Sony/ATV Music Publishing (Italy)/EMI Music Publishing Italia/Sugarmusic/Merk and Kremont/Peermusic Italy/

Ultra Music Publishing Europe - Milano - Piacenza - Milano



Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No - no grazie

No no

No no

No - no grazie

No no

No no

No - no grazie

No no

No no

No - no grazie

Ogni mattina

Avrà l’oro in bocca

Finché ho i soldi nascosti nel letto

Con la resistenza

Alla dittatura

Del politicamente corretto

Il mio sogno è quello di arrivare in alto

Senza spendere i soldi di un altro

Faccio cattivo viso

A buon gioco

E anche se sono bello

Non piaccio

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No - no grazie

No no

No no

No - no grazie

No no

No no

No - no grazie

No no

No no

No - no grazie

Spero si capisca che odio il razzista

Che pensa al Paese ma è meglio il mojito

E pure il liberista di centro sinistra che perde partite e rifonda il partito

Si chiedono “questo da dov’è uscito?”

Dal terzo millennio col terzo dito

Parlare di eccesso non è eccessivo

Sono il fuori programma televisivo

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No - no grazie

No no

No no

No - no grazie

No no

No no

No - no grazie

No no

No no

No - no grazie

Giuro la smetto con sta storia del rap

Voglio scrivere canzoni d’amore per la mia ex

Trovarmi un lavoro serio e diventare yes man

Insultare tutti sì ma solamente sul web

No grazie

No no

No no

No - no grazie

No no

No no

No - no grazie

No no

No no

No - no grazie

No no

No no

No - no grazie



© Riproduzione Riservata