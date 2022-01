Il testo di “Ovunque sarai”, la canzone di Irama a Sanremo 2022

Le parole della canzone di Irama in gara al Festival di Sanremo 2022. Il testo ufficiale e in esclusiva solo su Sorrisi Irama Credit: © Iwan Palombi Redazione Sorrisi







Dopo il suo scatenato esordio a Sanremo 2021 (“rovinato” dalla positività al Covid di un membro dello staff), Irama stavolta è in gara con una vera ballata orchestrale in crescendo che fa leva sulla potenza della sua voce e un testo che è una dedica a una persona per cui si è pronti a tutto, anche ad aspettare invano: «In ogni gesto io ti cercherò, se non ci sarai io lo capirò».

Il testo e le parole della canzone di Irama - "Ovunque sarai"

Irama

Ovunque sarai

di F. M. Fanti - G. Colonnelli - G. Nenna - F. M. Fanti - G. Nenna - P.M. Lombroni Capalbo - V. L. Faraone

Ed. Maira/Iris Flower/Thaurus Publishing/Epops Production - Muggiò (MB) - Milano - Minusio (TI)

Se sarai vento canterai

Se sarai acqua brillerai

Se sarai ciò che sarò

E se sarai tempo ti aspetterò per sempre

Se sarai luce scalderai

Se sarai luna ti vedrò

E se sarai qui non lo saprò

Ma se sei tu lo sentirò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Se sarò in terra mi alzerai

Se farà freddo brucerai

E lo so che mi puoi sentire

Dove ogni anima ha un colore

E ogni lacrima ha il tuo nome

Se tornerai qui, se mai, lo sai che

Io ti aspetterò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Io ti ascolterò

Se sarai vento canterai

© Riproduzione Riservata

Sorrisi è l'unico posto dove potete trovare tutti i testi ufficiali di Sanremo, autorizzati dagli artisti e dagli editori, e corretti fino all’ultimo momento in caso di variazioni degli autori. Diffidate dalle imitazioni!