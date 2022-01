Il testo di “Perfetta così”, la canzone di Aka 7even a Sanremo 2022

Le parole della canzone di Aka 7even in gara al Festival di Sanremo 2022. Il testo ufficiale e in esclusiva solo su Sorrisi Aka 7even Credit: © Iwan Palombi Redazione Sorrisi







Il finalista di “Amici” debutta al Festival di Sanremo con un pezzo dal ritmo veloce, segnato dalla presenza potente di una batteria e di una chitarra rock. «Sei perfetta così, nei tuoi difetti, nelle imperfezioni» è la dedica di amore totale a una donna che sa togliere il fiato, un ritratto a 360 gradi che non si ferma all'aspetto fisico, ma che include la capacità di cambiare una vita con una parola.

Il testo e le parole della canzone di Aka 7even - "Perfetta così"

Aka 7even

Perfetta così

di L. Marzano - V. Colella -M. E. Kleinschmidt - G. Vizzi - R. L. Patriarca - L. Marzano

Ed. Sony Music Publishing (Italy)/Proprietà degli Autori - Milano

Non ti ho cercata mai

Inaspettata ma

Tu sei per me

Lo spazio che nel tempo

Non mi ha fatto sentire solo

Eri così fragile che

Avevi paura di me

Di te, di noi

Ma cosa vuoi dirmi con i tuoi silenzi?

Non vedi che sei bella bella bella così

Sei perfetta così così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

E sorridi

Perché quando lo fai tu mi uccidi

I tuoi occhi il tuo corpo i vestiti

Quelli miei che indossavi

Così con te avevi una parte di me

Mi hai insegnato a lottare anche quando la voglia di piangere mi soffocava

Sei la prima persona a cui sono mancato, che anche a me mancava

Su di me c’è il tuo profumo

Su di te c’è il mio respiro

Mi togli il fiato e poi ti dico

Sei bella così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Ooh ooh ooh ooh (ooh ooh ooh ooh)

Mi piaci sì quando ti guardi

Non è facile specchiarsi e mettersi alla prova

Mi piaci sì quando mi parli

Perché ogni tua parola è perfetta così

Così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Sei perfetta così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Sei perfetta così

© Riproduzione Riservata

Sorrisi è l'unico posto dove potete trovare tutti i testi ufficiali di Sanremo, autorizzati dagli artisti e dagli editori, e corretti fino all’ultimo momento in caso di variazioni degli autori. Diffidate dalle imitazioni!