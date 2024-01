Il testo di “Ti muovi”, la canzone di Diodato a Sanremo 2024

Diodato porta sul palco del Festival di Sanremo 2024 la canzone "Ti muovi". Testo e significato Diodato Credit: © Alessio Albi Redazione Sorrisi







Quattro anni dopo la sua vittoria con "Fai rumore", Diodato torna in gara al Festival di Sanremo con "Ti muovi", una ballata trascinante in cui è impossibile non riconoscere lo stile del cantautore pugliese. Diodato firma in solitaria un pezzo coinvolgente dove si va alla ricerca di un'ultima speranza dopo un amore che sembra ormai svanito. «Forse un'ultima parte di me crede davvero che sia possibile».

"Ti muovi" - Diodato - Testo

di A. Diodato

Ed. Music Union/Gli Alberi - Milano - Roma

Cosa ci fai qui

Non vorrai mica deludermi

Hai sciolto le catene che abbiamo stretto insieme

Per tenerci lontani

E già mi parli così

Ma a cosa serve ora insistere

Me lo ricordo bene

Il nostro tempo insieme

Me lo ricordo

Ma anche se sai che è inutile

Anche se sai che è inutile

Tu ancora ti muovi

Qui dentro ti muovi

Cerchi l’ultima parte di me

Che crede ancora che sia possibile

Davvero è questo quel che vuoi

Un sorso di veleno e poi

Un altro gioco di parole

Un’altra dose di dolore

Ma ormai sei già nella tempesta

Non puoi pensare a ciò che resta

E vuoi toccare il fondo, andare a fondo, fino in fondo

E ancora ti muovi

Qui dentro ti muovi

Cerchi l’ultima parte di me

Che crede ancora che sia possibile

Che se poi mi trovi, tu ancora mi trovi

Forse un’ultima parte di me crede davvero che sia possibile

Se ancora ci sei,

Se in mezzo a tutto il resto ancora ci sei

Forse esiste una parte di me che spera ancora che sia possibile

