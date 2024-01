Il testo di “Vai!”, la canzone di Alfa a Sanremo 2024

Alfa porta sul palco del Festival di Sanremo 2024 la canzone "Vai!". Testo e significato Alfa Redazione Sorrisi







Primo Festival di Sanremo per Alfa, in gara con "Vai!". Nel brano, accompagnato fin dai primi secondi da un fischiettìo, il giovane artista canta (e rappa) su un tappeto sonoro che si rifà in qualche modo al genere country, ma contaminato con la dance. Il testo esprime il desiderio di godere appieno, senza remore, i propri sentimenti: «Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere, il cielo sarà il limite».

"Vai!" - Alfa - Testo

di A. De Filippi - I. B. Scott - M. A. Jackson - A. De Filippi Ed. Nelida Music/Mark Jackson Music Publishing/ Gamma Tone Music Publishing - Milano

Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu

Vai a tempo col respiro e se corri ne avrai di più

Ma se morirò da giovane

Spero che sia dal ridere

Mi han detto se ti senti così vivo

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai vai

Mi han detto punta al sole ma non come Icaro

Che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo

Ma se morirò da giovane

Qualcosa avrò da scrivere

Mi han detto aspetta che arrivi il mattino

Dopo prendi tutto e vai

Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai

Mi han detto tempo al tempo

E non avere fretta più

Ricordo che cantavo lì disteso nel letto

Sognandomi cantare ma dentro a un palazzetto

Provo a inseguire il vento

Ma se va fuori rotta

Punterò al cielo aperto

E vedo dove mi porta

Perché anche se non sai dove vai

L’importante è solo che vai, che vai, che vai Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

E vai uh uh

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai

© Riproduzione Riservata

Sorrisi è l'unico posto dove potete trovare tutti i testi ufficiali di Sanremo, autorizzati dagli artisti e dagli editori, e corretti fino all’ultimo momento in caso di variazioni degli autori. Diffidate dalle imitazioni!