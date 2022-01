Il testo di “Virale”, la canzone di Matteo Romano a Sanremo 2022

Le parole della canzone di Matteo Romano in gara al Festival di Sanremo 2022. Il testo ufficiale e in esclusiva solo su Sorrisi Matteo Romano Credit: © Iwan Palombi Redazione Sorrisi







Il primo dei tre artisti provenienti da “Sanremo Giovani” è un giovanissimo artista lanciato da TikTok. La canzone di Matteo Romano è una ballata pop molto moderna che parla di un litigio amoroso con un linguaggio che paragona l'ottovolante dei sentimenti a un argomento di Internet che «va in tendenza e risale, diventa virale». Tra gli autori del brano c'è anche Federico Rossi, ex del duo Benji & Fede.

Il testo e le parole della canzone di Matteo Romano - "Virale"

Matteo Romano

Virale

di A. La Cava - F. Rossi - M. Romano - D. Faini - F. Rossi - A. La Cava

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Senza Dubbi/Ventidigiallo - Milano - Modena - Cuneo

Scale

Solo per salire se vale

Cosa ridi se mi fa male

Curare ferite col sale

Pare pare

Su quello che ti piace

Giuro un po’ lo odio mi spiace

Pregherò di farti tornare

Ho il cuore parcheggiato su strade piene, case vuote

Basta è la tua risposta

Anche se poi tutto parla di te

Che te ne fai dei basta come risposta

E cadiamo giù

Perdo la testa

Se non saliamo più

Tu mi dici no no no no no

Di notte non ritornerò

Frasi scritte per metà, se vere non lo so

Anche tra i grattacieli volerò

E lasciati andare

Che il cuore ti cade giù

E l’amore riappare

Va in tendenza e risale

Diventa virale

Vale

Solo se ti va di rischiare

E no che non ti voglio cambiare

Scordiamo paure come con le chiavi e il cellulare

Basta quanto ti costa

Tanto ormai tutto qui parla di te

Che te ne fai dei basta come risposta

Se cadiamo giù

Che cosa resta

Non lo ricordi più

Tu mi dici no no no no no

Di notte non ritornerò

Frasi scritte per metà, se vere non lo so

Anche tra i grattacieli volerò

E lasciati andare

Che il cuore ti cade giù

E l’amore riappare

Va in tendenza e risale

Diventa virale

Oggi non mi va di uscire, come capitava anche a te

Troppi giochi di parole

Come mine pronte a esplodere dentro di me

Tu mi dici no no no no no

Di notte non ritornerò

Frasi scritte per metà, se vere non lo so

Anche tra i grattacieli volerò

E lasciati andare

Che il cuore ti cade giù

E l’amore riappare

Va in tendenza e risale

Diventa virale

Va in tendenza e risale

Diventa virale

© Riproduzione Riservata

Sorrisi è l'unico posto dove potete trovare tutti i testi ufficiali di Sanremo, autorizzati dagli artisti e dagli editori, e corretti fino all’ultimo momento in caso di variazioni degli autori. Diffidate dalle imitazioni!