Il toto-conduttore di Sanremo 2025 è cominciato

Amadeus continua a rifiutare le offerte: chi lo potrebbe sostituire? Qualcuno ha già dato la disponibilità. E intanto Fiorello... Redazione Sorrisi







Il 75° festival sembra ancora lontano, ma prima o poi la Rai dovrà rispondere a una domanda: chi condurrà Sanremo 2025? Se fosse per loro, la scelta cadrebbe ancora su Amadeus: «Un incontro in Rai c’è stato» ha svelato Ama a “Viva Rai2!” dall’amico Fiorello «ma non me l’hanno chiesto, perché sanno che non lo faccio».

Sembrerebbe un capitolo chiuso, ma pare che la Rai stia insistendo. Quali sono le alternative se Amadeus non dovesse cedere? Qualcuno ha già smentito ogni coinvolgimento, come Antonella Clerici e Laura Pausini (per lei si ipotizzava la direzione artistica e una conduzione a due con l’amica del cuore Paola Cortellesi).

Si sono detti aperti a una proposta, invece, Alessandro Cattelan («Lo farei per mia nonna che non mi guarda in seconda serata e pensa che io sia disoccupato» ha scherzato a “Domenica in”) e Michelle Hunziker («Chi lo farà avrà un carico pesante, ma io sono abbastanza pazza» ha detto a “Chi”), ma anche Gigi D’Alessio, proprio sulle pagine di Sorrisi. Fiorello, intanto, continua a proporre il toto-conduttore nel suo programma del mattino: quale sarà il prossimo nome?