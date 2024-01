Il Tre a Sanremo 2024

Il rapper romano debutta sul palco dell'Ariston col brano "Fragili" Il Tre Cecilia Esposito







Manca ormai pochissimo all'inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo, la competizione canora più attesa dell'anno. La kermesse sanremese si svolgerà dal 6 al 10 febbraio e vedrà una rosa di 30 artisti e artiste sfidarsi con i loro brani inediti ed esibizioni esclusive. Tra i partecipanti non solo i grandi della nostra musica, ma anche inaspettati ritorni e nuove proposte, come Il Tre, che debutta nella gara sanremese con l'inedito "Fragili".

Chi è Il Tre

All'anagrafe Guido Luigi Senia, Il Tre è un rapper romano che si è fatto conoscere per la sua vittoria alla competizione musicale One Shot Game nel 2015. Nel 2018 arriva la popolarità col suo singolo di debutto "Bella Guido", diventato virale online, e con la sua serie su YouTube "Real Talk", che ha attirato l'attenzione della Atlantic Records, con cui il rapper firma un contratto discografico.

Tra il 2019 e il 2021 pubblica alcuni singoli che, pian piano, gli fanno conquistare le principali classifiche, fino ad arrivare al primo album in studio "Ali", pubblicato a febbraio 2021 e ristampato a settembre come "Ali – Ultima notte". Segue un tour nazionale che lo ha portato in tutta Italia fino al 2022. A settembre del 2023 pubblica il suo secondo disco, "Invisibili", e a dicembre arriva l'annuncio della sua prima partecipazione in gara al Festival di Sanremo 2024 con l'inedito "Fragili".