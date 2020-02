Il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2020

07 Febbraio 2020 | 21:49 di Redazione Sorrisi

Per il Festival di Sanremo 2020 è arrivato il momento di decretare il vincitore delle Nuove Proposte del 70esimo Festival di Sanremo. La sera di venerdì 7 febbraio. A sfidarsi a inizio serata sono stati Tecla contro Marco Sentieri e Leo Gassmann contro Fasma.



Tra i finalisti Tecla e Leo Gassmann a spuntarla è stato, con il 52,5%, Leo Gassmann.

La votazione è stata affidata a: televoto 34%, giuria demoscopica 33%, giuria sala stampa 33%.



Vincono invece il premio della critica “Mia Martini” per le nuove proposte gli Eugenio in Via di Gioia con la loro “Tsunami”. Per la sala stampa il secondo posto va a Leo Gassmann, al terzo Tecla Insolia.