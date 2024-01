Il Volo a Sanremo 2024

Il trio che unisce musica classica e pop torna sul palco dell'Ariston col brano "Capolavoro" Il Volo Cecilia Esposito







Dal 6 al 10 febbraio non prendete impegni perché torna l'evento canoro più atteso dell'anno. Stiamo parlando del Festival di Sanremo 2024, giunto alla sua 74esima edizione. Sono stati svelati a dicembre i 30 Big in gara ed è giunto il momento ripassare le tappe della loro carriera fino ad oggi. Come quella de Il Volo, il trio di tenori e baritono di fama internazionale torna in gara sul palco dell'Ariston con l'inedito "Capolavoro".

Chi sono Il Volo

Il Volo è un trio canoro noto per l'unione tra musica classica e pop, è composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, due tenori e un baritono. Il trio si è costituito nel 2009 durante la partecipazione alla seconda edizione del talent show per bambini "Ti lascio una canzone". Sulla falsariga de I Tre Tenori, ovvero Pavarotti, Domingo e Carreras, si conquistano l'appellativo di "tenorini", per la giovane età.

Prima di assumere definitivamente il nome attuale, si chiamavano The Tryo. Primi artisti italiani a firmato un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen, partecipano all'incisione di "We are the world 25 for Haiti" per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto di Haiti.

Nel 2010 vengono invitati alla 60esima edizione del Festival di Sanremo come ospiti. È l'anno del loro omonimo album di debutto che nel 2011 viene distribuito anche negli Stati Uniti e in Europa, raggiungendo la decima posizione nella classifica Billboard 200. Raggiunge la top 10 anche in Francia, Paesi Bassi e in Austria. Nel giugno 2011 viene pubblicato in lingua spagnola e ottiene il "RIAA Latin Gold Award" negli Stati Uniti d'America, il doppio disco di platino in Venezuela, il disco di platino in Messico e il disco d'oro in Colombia e Porto Rico. Da questo enorme successo deriva una tournée internazionale, ma anche un invito a prendere parte integrante del tour nordamericano "Back to Brooklyn" di Barbra Streisand in qualità di "special guest".

A fine 2012 esce il loro secondo album "We are love" e poco dopo partecipano alla cerimonia d'accensione dell'albero di Natale al Rockefeller Center di New York, trasmesso dall'emittente statunitense NBC. A dicembre arriva l'invito a prender parte all'annuale "Nobel Peace Prize Concert", in occasione del conferimento del premio Nobel per la pace all'Unione europea, durante il quale Il Volo si esibisce all'Oslo Spektrum arena in Norvegia, assieme fra gli altri a Kylie Minogue, Ne-Yo, Seal e Jennifer Hudson. Nel 2013 il trio esegue l'inno nazionale statunitense a cappella al Dodger Stadium e poco dopo parte col quarto tour nordamericano, che vanta la data di prestigio al Radio City Music Hall, che registra il tutto esaurito.

In Italia il successo torna ad ardere in occasione della loro partecipazione al Festival di Sanremo 2015 col brano "Grande amore", con cui conquistano il festival e il terzo posto all'Eurovision Song Contest.

Nel 2019 tornano sul palco dell'Ariston, in gara col brano "Musica che resta", con cui si classificano terzi. Seguono due album, un tributo a Ennio Morricone, "Il Volo sings Morricone", e nel 2023 il disco natalizio "4 Xmas". Chiudono l'anno con l'annuncio della loro partecipazione al Festival di Sanremo 2024, col brano "Capolavoro".