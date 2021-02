Irama a Sanremo 2021 con “La genesi del tuo colore”: «È un inno alla vita»

10 Febbraio 2021 | 10:21 di Cecilia Esposito

Non è mai troppo presto per iniziare a conoscere tutti i Big in gara al Festival di Sanremo 2021. Un'edizione speciale, che si svolgerà dal 2 al 6 marzo, che vedrà sfidarsi a colpi di canzoni pop ben ventisei artisti, tra debutti sanremesi e nomi già noti al grande pubblico. Come Irama, il cantante e rapper famoso per le sue hit estive, che salirà sul palco dell'Ariston col brano "La genesi del tuo colore".

«La canzone in poche parole, diciamo senza spoilerare niente, è un inno alla vita» ci ha raccontato nel corso dello shooting della nostra copertina dedicata al festival.



Si ringrazia Max Factor



Chi è Irama

Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, è un cantautore e rapper italiano, reduce da recenti successi estivi, come "Mediterranea" e "Arrogante".

La sua carriera, però, ha avuto inizio nel 2018 quando ha vinto la diciassettesima edizione del talent "Amici di Maria De Filippi".

Due anni prima aveva già partecipato al Festival di Sanremo con il brano "Cosa resterà" nella categoria "Nuove Proposte", ma torna sul palco dell'Ariston nel 2019 come big con la canzone "La ragazza con il cuore di latta".

La sua discografia è composta da due album in studio, l'omonimo debutto del 2016 e il suo ultimo disco "Giovani" del 2018, mentre nello stesso anno pubblica anche l'EP "Plume", in cui si trova la hit "Nera". Nel 2020 vince l'edizione speciale di "Amici di Maria De Filippi" per la raccolta fondi della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19. Nello stesso anno pubblica l'EP "Crepe" e collabora con Mace al brano "Ragazzi della nebbia" feat. FSK SATELLITE.