Irama a Sanremo 2022

Il Festival di Sanremo 2022 vedrà sfidarsi a colpi di canzoni pop ben venticinque artiste e artisti, tra giovani debutti e nomi già noti al grande pubblico. Come Irama, famoso per le sue hit estive, che aveva già preso parte alla competizione lo scorso anno, ma senza poter partecipare fisicamente alle serate della manifestazione, a causa della positività al Covid di un membro del suo staff. Quest'anno ha deciso di riprovarci col brano "Ovunque sarai".

Chi è Irama

Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, è un cantautore e rapper italiano, reduce da recenti successi estivi, come "Mediterranea" e "Arrogante". Già la scorsa edizione del Festival di Sanremo 2021 aveva preso parte alla competizione canora con l'inedito "La genesi del tuo colore", posizionandosi al quinto posto della classifica definitiva. Curiosità: Irama è il secondo artista ad aver partecipato al Festival di Sanremo senza esibirsi durante la gara, dopo Claudio Villa nell'edizione del 1955.

La sua prima volta al Festival di Sanremo risale al 2016, con il brano "Cosa resterà" nella categoria "Nuove Proposte". È nel 2018 che la sua carriera decolla, con la vittoria della diciassettesima edizione del talent "Amici di Maria De Filippi". Torna sul palco dell'Ariston nel 2019 come big con la canzone "La ragazza con il cuore di latta".

La sua discografia è composta da due album in studio, l'omonimo debutto del 2016 e il suo ultimo disco "Giovani" del 2018, mentre nello stesso anno pubblica anche l'EP "Plume", in cui si trova la hit "Nera". Nel 2020 vince l'edizione speciale di "Amici di Maria De Filippi" per la raccolta fondi della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19. Nello stesso anno pubblica l'EP "Crepe" e collabora con Mace al brano "Ragazzi della nebbia" feat. FSK SATELLITE. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2021, segna l'estate con "Melodia proibita".