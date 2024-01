Irama a Sanremo 2024

Dopo il grande successo a quattro mani con Rkomi, Irama torna sul palco dell'Ariston col brano "Tu no" Irama Cecilia Esposito







Pronti per la 74esima edizione del Festival di Sanremo? La kermesse canora più attesa dell'anno è ormai alle porte ed è il momento di conoscere tutti i cantanti in gara. Tra giovani proposte e voci culto della musica italiana, il palco dell'Ariston non deluderà nemmeno questa volta, con 30 artisti e artiste in gara, tra cui non pochi ritorni. Come quello di Irama, che torna al festival con l'inedito "Tu no".

Chi è Irama

Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, è un cantautore e rapper italiano, noto soprattutto per i suoi successi estivi, come "Mediterranea" e "Arrogante". È nel 2018 che la sua carriera decolla, con la vittoria della diciassettesima edizione del talent "Amici di Maria De Filippi". La sua discografia è composta da due album in studio, l'omonimo debutto del 2016 e "Giovani" del 2018, mentre nello stesso anno pubblica anche l'EP "Plume", in cui si trova la hit "Nera". Nel 2020 vince l'edizione speciale di "Amici di Maria De Filippi" per la raccolta fondi della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19. Nello stesso anno pubblica l'EP "Crepe" e collabora con Mace al brano "Ragazzi della nebbia" feat. FSK SATELLITE.

Debutta al Festival di Sanremo nel 2016 col brano "Cosa resterà" nella categoria "Nuove Proposte", tornando sul palco dell'Ariston nel 2019 come Big con la canzone "La ragazza con il cuore di latta". Si ripresenta in gara nel 2021 con l'inedito "La genesi del tuo colore". A causa di un positivo al Covid-19 nel suo team, non si esibisce dal vivo sul palco dell'Ariston, ma solo attraverso una performance pre-registrata, posizionandosi comunque al quinto posto della classifica definitiva. Irama è il secondo artista ad aver partecipato al Festival di Sanremo senza esibirsi durante la gara, dopo Claudio Villa nell'edizione del 1955.

Dopo la partecipazione al Festival, conquista l'estate con "Melodia proibita" e chiude l'anno annunciando la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 col brano "Ovunque sarai", dedicato alla nonna, con cui si classificherà al quarto posto. Il 25 febbraio 2022 pubblica il suo terzo album "Il giorno in cui ho smesso di pensare", dal quale viene estratta la hit radiofonica "5 gocce", scritta e cantata con Rkomi. Il singolo segna l'inizio di una lunga e più strutturata collaborazione col rapper milanese, che porta alla realizzazione del joint album, "No stress", anticipato dal primo estratto "Hollywood".

A dicembre Amadeus ha annunciato la sua partecipzione al Festival di Sanremo 2024 col brano "Tu no".