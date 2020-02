La conferenza stampa di Sanremo 2020 del 4 febbraio

04 Febbraio 2020 | 12:35 di Alessandro Alicandri

Ecco tutte le novità su Sanremo 2020 raccontate in conferenza stampa il 4 febbraio.

- I Campioni si esibiranno nella serata, in ordine, saranno:

Irene Grandi

Marco Masini

Rita Pavone

Achille Lauro

Diodato

Le Vibrazioni

Anastasio

Elodie

Bugo e Morgan

Alberto Urso

Riki

Raphael Gualazzi



- Le sfide tra i giovani decise saranno:

Eugenio in via di Gioia con Tecla

Fadi con Leo Gassmann



- I giovani si sfideranno in finale con degli highlights, quindi con una porzione di esibizione, esattamente come accade con i tre finalisti da qualche anno. In più, il vincitore si esibirà in finale.



- Tiziano Ferro canterà “Nel blu dipinto di blu“, “Almeno tu nell'universo” e “Accetto miracoli”.

- Durante la puntata sarà presente Jessica Notaro, ragazza sfigurata con l'acido tre anni fa. Con Antonio Maggio canteranno un brano in un brano scritto da Ermal Meta.

- Il leader dei Pink Floyd, Roger Waters, ha invitato un video messaggio in cui parlerà tra le altre cose del Festival di Sanremo.

- Non solo Rula Jebreal ma anche Diletta Leotta parlerà del mondo delle donne in una sorpresa che scopriremo solo in onda.