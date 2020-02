La conferenza stampa di Sanremo 2020 del 5 febbraio

05 Febbraio 2020 | 13:07 di Alessandro Alicandri

Ecco tutte le novità su Sanremo 2020 raccontate in conferenza stampa il 5 febbraio.

- I Campioni si esibiranno nella serata e in ordine, saranno:

Piero Pelù

Elettra Lamborghini

Enrico Nigiotti

Levante

Pinguini Tattici Nucleari

Tosca

Francesco Gabbani

Paolo Jannacci

Rancore

Junior Cally

Giordana Angi

Michele Zarrillo



- Gli ospiti del 5 febbraio sono i Ricchi e Poveri, Zucchero (con tre brani), Gigi D'Alessio, Io sto con Paolo.



- Le sfide delle Nuove Proposte sono:

Fasma VS Martinelli e Lula

Marco Sentieri VS Matteo Faustini



- Tiziano Ferro canterà con Massimo Ranieri "Perdere l'amore" e un medley di "Sere nere", "Il regalo più grande" e "Per dirti ciao".