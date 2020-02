La conferenza stampa di Sanremo 2020 dell’8 febbraio

08 Febbraio 2020 | 12:22 di Alessandro Alicandri

Ecco tutte le novità su Sanremo 2020 raccontate in conferenza stampa il 8 febbraio.

- La Banda dei Carabinieri aprirà la puntata, Vittorio Grigolo, Gente De Zona, Ivan Cottini, Wilma Angelis, Mara Venieri, Christan De Sica, Cristiana Capotondi, Edoardo Pesce. Tiziano Ferro canterà "Alla mia età" e poi un medley con "Non me lo so spiegare, Ero contentissimo e Per dirti ciao"



- Ecco la scaletta di stasera dei Campioni

Michele Zarrillo

Elodie

Enrico Nigiotti

Irene Grandi

Alberto Urso

Diodato

Marco Masini

Piero Pelù

Levante

Achille Lauro

Pinguini Tattici Nucleari

Junior Cally

Tosca

Le Vibrazioni

Raphael Gualazzi

Francesco Gabbani

Rita Pavone

Anastasio

Riki

Giordana Angi

Paolo Jannacci

Elettra Lamborghini

Rancore

- Amadeus annuncia che non torneranno Bugo e Morgan in gara e nemmeno fuori gara. Primo motivo: Bugo, titolare del brano, ha abbandonato il palco e non è più rientrato. Secondo motivo: Morgan ha modificato il testo ed è fuori regolamento farlo. Amadeus ha incontrato Bugo che è molto sereno: stanno valutando la possibilità di parlare di quello che è successo sul palco.