La copertina di Sorrisi dedicata a Sanremo 2021. Il video backstage

22 Febbraio 2021 | 14:55 di Redazione Sorrisi

È arrivato il giorno che tutti stavamo aspettando, l'appuntamento in edicola più importante dell'anno: la copertina con i cantanti di Sanremo 2021 al completo e Amadeus! Il 23 febbraio sarà nelle vostre mani e non vediamo l'ora.

Molti si sono già chiesti e si chiederanno "Ma com'è possibile aver riunito così tanti artisti in una sola cover nel bel mezzo di un'emergenza sanitaria?". La nostra risposta è "Sorrisi is magic".

Vi racconteremo le procedure e i trucchi magici che hanno reso possibile questo scatto in totale sicurezza. Nel video in alto potete vedere il dietro le quinte della giornata a Sanremo con tutti i cantanti presenti per gli scatti individuali.



Si ringraziano Max Factor e Wella.