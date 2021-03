La prima conferenza stampa di Sanremo 2021

Ecco tutte le informazioni principali sull'incontro con i giornalisti dell'1 marzo Alessandro Alicandri







Ecco tutte le novità su Sanremo 2021 raccontate in conferenza stampa l'1 marzo, il giorno prima dell'inizio del secondo Festival di Amadeus.

«Sono felice. Vedendovi qui di fronte, comincia il Festival di Sanremo» dice Amadeus riferendosi ai giornalisti della sala stampa. «È stato un percorso difficilissimo, ringrazio chiunque abbia contribuito a non far saltare questa edizione». «Regaleremo cinque serate di belle canzoni e lo spettacolo con Fiorello e tutti gli altri ospiti».

Chi canta il 2 marzo?



Tra i giovani, in ordine alfabetico: Avincola, Elena Faggi, Folcast, Gaudiano. Tra i big, sempre in ordine alfabetico: Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, Max Gazzè.



Ospiti del 2 marzo: Diodato, Loredana Bertè, Matilda De Angelis, Alessia Bonari, Banda della Polizia di Stato (con Stefano Di Battista)



Chi canta il 3 marzo?



Tra i giovani Shorty, Dellai, Greta Zuccoli, Wrongonyou. Tra i campioni: Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random, Willie Peyote.



Mercoledì 3 marzo Laura Pausini sarà ospite sul palco del Teatro Ariston. In collegamento in conferenza, dice «È stato così inaspettato che non so veramente che dire. Non ci sono tante parole, solo emozioni e gioia per l'Italia e per i suoi colori: rosso, bianco e verde».



Il 3 marzo ci saranno anche: Gigliola Cinquetti, Marcella Bella e Fausto Leali. Canteranno “Non ho l'età”, “Mi manchi”, “Senza un briciolo di Festa”, “Dio come ti amo”, “Io amo” e “Montagne verdi”.

Fiorello interviene in conferenza: «Visto che i filmati delle gag meglio riuscite erano all'80% improvvisate, quest'anno non abbiamo preparato niente. Speriamo che ci venga qualcosa in mente, altrimenti siamo fregati». Fiorello anticipa che canterà e farà molti giochi musicali, anche sugli ospiti... in uno dei numeri (mercoledì) ci sarà anche Enzo Avitabile. Fiorello chiederà a Amadeus di cantare.



Ecco le donne del Festival divise giorno per giorno: martedì 2 marzo ci sarà Matilda De Angeli, mercoledì Elodie, giovedì Vittoria Ceretti, venerdì si Barbara Palombelli e un intervento di Beatrice Venezi, sabato invece si alterneranno Simona Ventura, Serena Rossi, Giovanna Boteri e Tecla.



Achille Lauro si esibirà il ballerino Giacomo Castellana, Emma Marrone, Monica Guerritore, Rosario Fiorello e Claudio Santamaria e Francesca Barra.

Sabato ci sarà come ospite Umberto Tozzi con la sua band. Umberto devolverà i suoi ricavati ai suoi musicisti.