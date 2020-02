La prima volta dei The Jackal a Sanremo

07 Febbraio 2020 | 16:44 di Redazione Sorrisi

Dopo sei anni passati a commentare il Festival da lontano i The Jackal sono finalmente approdati in città. L’edizione 2020 la seguono da Sanremo, ma sempre seduti sul divano. Si alternano al loro fianco diversi ospiti: da Beppe Vessicchio a Levante.



Mentre in salotto si alternano cantanti più o meno in gara, non si risparmiano i commenti esilaranti ai look e ai siparietti in diretta. Sono partiti in macchina e passano la settimana in convivenza forzata, cercando di «Fare un po' di rumore».



Il colletivo comico napoletano ha inziato a a fare video per gioco, ma è ormai diventato un vero e proprio lavoro. Partiti da YouTube, hanno poi invaso le altre piattaforme social e sono arrivati anche al cinema con “ADVM – Addio Fottuti Musi Verdi”. Difficile non ricordare video come “Gli effetti di Gomorra – La serie sulla gente” o l’iniziativa che nel 2018 è arrivata fin sul palco dell’Ariston grazie alla complicità di Pierfrancesco Favino.