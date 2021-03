La quarta conferenza stampa di Sanremo 2021

Ecco tutte le informazioni principali sull'incontro con i giornalisti del 3 marzo Alessandro Alicandri







Ecco tutte le novità su Sanremo 2021 raccontate in conferenza stampa il 4 marzo, il giorno della terza serata del Festival di Amadeus. Stefano Coletta, direttore di Rai1, anticipa prima dell'analisi dei dati di ascolto che questo Festival è incomparabile con le edizioni precedenti, per le difficoltà evidenti legate all'emergenza sanitaria e la presenza di tantissime partite di calcio in onda nella concorrenza.

Uno dei picchi di ascolto è poco prima delle 10 quando viene presentato Bugo, il secondo picco è l'esibizione di Fiorello con Elodie.

Amadeus dice: «Sono molto felice e sono molto orgoglioso di questo Festival. Quello che stiamo facendo noi tutti penso sia straordinario. Sanremo a differenza di un programma televisivo è un evento tra i più grandi in Italia e in Europa. Quello che stiamo facendo non è il Festival che abbiamo vissuto per 70 anni, ma è un altro Festival, svuotato di tutte le sue parti... ed è un'altra cosa. Oggi siamo in una situazione di “guerra”, questo rende il dato clamoroso perché le persone oggi sono arrabbiate, hanno un sacco di problemi. Non è più l'evento che conosciamo, ma è un Festival televisivo più forte che ci possa essere, questo non è l'evento, ma un programma televisivo».

Sui Maneskin, accusati di plagio con il loro brano “Zitti e buoni” è stato appurato con i consulenti musicali della Rai e si è informalmente la valutazione che non si tratta di plagio per le somiglianze con «F.D.T.» degli Anthony Laszlo.

Amadeus chiarisce che se Irama dovesse per caso vincere ci si collegherà con lui per dargli notizia della vittoria, quindi non si creerebbero problematiche nella gestione della sua eventuale vittoria.

La scaletta della terza serata non è ancora stata decisa al 100%. Verrà diffusa nel pomeriggio. Con Achille Lauro stasera si esibirà Emma e Monica Guerritore.



Dardust sarà ospite dell'ultima puntata con una performance musicale “spettacolare”, così l'ha definita Amadeus.