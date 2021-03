La quinta conferenza stampa di Sanremo 2021

Ecco tutte le informazioni principali sull'incontro con i giornalisti del 5 marzo Alessandro Alicandri







Ecco tutte le novità su Sanremo 2021 raccontate in conferenza stampa il 5 marzo, il giorno della quarta serata del Festival di Amadeus. Sono presenti il conduttore, la giornalista Barbara Palombelli, Zlatan Ibrahimović e la direttrice di orchestra Beatrice Venezi. Dopo il commento dello share, L'esibizione di Madame a mezzanotte e 38 minuti è stato uno dei picchi di share della serata di ieri.

Amadeus dice: «Ribadisco che questa è un'edizione che si può davvero definire 70 + 1. È un Sanremo di cambiamento, non timido». Esprime soddisfazione per i dati di fruizione dei brani in streaming, che hanno avuto una crescita esponenziale rispetto allo scorso anno.

Barbara Palombelli dice: «È una veste completamente nuova oggi, non da giurata come mi è successo in passato. Ho scritto un monologo che parla di me, parla delle donne e parla di Sanremo. Spero che questo Sanremo possa diventare una piattaforma di sperimentazione per riaprire in sicurezza i teatri. Sostengo che debba esserci un ministero del divertimento».



Beatrice Venezi dice: «Mi sento un po' una madrina dei giovani che ho guidato durante AmaSanremo (Sanremo Giovani 2020). È un grande piacere seguirli e premiare chi vincerà e trovo che se Sanremo è uno specchio del nostro Paese, la risposta dei giovani è importantissimo per il nostro Paese. I giovani non sono il futuro, sono già il presente».

Amadeus annuncia che Simona Ventura è positiva al Covid ma sta bene. Purtroppo non potrà essere presente al Festival come previsto. «È disperata, ci teneva tantissimo a essere qui» racconta Amadeus «spero che potremo fare qualcosa insieme in un'altra occasione».



Ecco l'ordine dei giovani: Davide Shorty, Folcast, Gaudiano e Wrongonyou.