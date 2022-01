La Rappresentante di Lista a Sanremo 2022

Il duo che ha debuttato in gara nel 2021 torna per sorprenderci La Rappresentante di Lista Credit: © Iwan Palombi Cecilia Esposito







La 72° edizione del Festival di Sanremo è alle porte ed è giunto il momento di conoscere meglio i venticinque talenti in gara. Tra nomi affermati e nuove proposte della musica italiana, la prossima edizione della kermesse, in onda dall'1 al 5 febbraio, già promette grandi sorprese e divertimento. È la musica la protagonista indiscussa della manifestazione canora, con volti nuovi e vecchie conoscenze. Come La Rappresentante di Lista, il duo sperimentale che la scorsa edizione ha esordito in gara sul palco dell'Ariston, ma che ha deciso di tornare col brano "Ciao ciao".

Chi sono i La Rappresentante di Lista

Si definiscono una "queer pop band" e sono Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Durante il Festival di Sanremo 2020 avevamo conosciuto Veronica, sul palco al fianco del cantante in gara Rancore e del producer Dardust col brano "Luce (tramonti a nord est)" di Elisa. Insieme a lei c'è Dario, polistrumentista e co-fondatore del progetto, nato nel 2011 quando i due si incontrano a Valledolmo (PA) durante le prove dello spettacolo teatrale Educazione Fisica, diretto da Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco. Durante la scorsa edizione hanno partecipato ufficialmente come artisti in gara col brano "Amare", sorprendendo tutto il pubblico con un duetto con Donatella Rettore per la serata delle cover.

Curiosità: il nome del gruppo nasce quando Veronica si iscrive come rappresentante di lista di un partito politico per poter votare fuori sede al referendum abrogativo del 2011 sull'energia nucleare. Nel 2014 esce il loro primo album "(per la) Via di casa", un disco di debutto che già mette in mostra la maturità artistica dei due, in cui teatralità e pop d'autore si incontrano.

In occasione del secondo album "Bu Bu Sad" (2015), la formazione si allarga con nuovi membri: Enrico Lupi e Marta Cannuscio. Dopo una versione live dell'album, nel 2018 esce il terzo disco "Go Go Diva", presentato come «Un invito a perdersi, a battersi, a spogliarsi e a cantare con tutta la voce che si ha in corpo». Qui si trova il singolo "Questo corpo", che fa parte della colonna sonora della serie tv "The new Pope" di Paolo Sorrentino.

Nel 2019 la band collabora con Giovanni Truppi, anche lui in gara quest'anno, per una nuova versione del suo brano "Conoscersi in una situazione di difficoltà" e poco dopo viene pubblicato "Ci diamo un bacio", realizzato con Dimartino che nel 2021 ha conquistato il pubblico sanremese e non insieme a Colapesce con "Musica leggerissima". Durante la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2021, il duo pubblica l'album "My Mamma", anticipato dal singolo "Alieno", poco dopo esce il loro inedito "Vita", incluso nella riedizione streaming dell'album. Il 28 ottobre dello stesso anno viene pubblicato da Il Saggiatore il primo romanzo del gruppo, "Maimamma", incentrato sulle vicende della protagonista Lavinia.