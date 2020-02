La scaletta della finale di Sanremo 2020: l’ordine di uscita dei cantanti di stasera

08 Febbraio 2020 | 12:52 di Redazione Sorrisi

Sabato 8 febbraio la serata finale del Festival di Sanremo 2020. Conduce Amadeus, affiancato da Francesca Sofia Novello, Diletta Leotta e Sabrina Salerno. Ascoltiamo per l'ultima volta tutti i 24 brani dei Campioni: al termine della serata sapremo chi ha vinto il 70° Festival di Sanremo. In finale si usa il "sistema misto": la classifica fa media con le precedenti. Vengono isolati i tre Campioni più votati e a quel punto si azzera tutto per un'ultima votazione a tre. Sono ospiti (oltre ai "resident" Fiorello e Tiziano Ferro) Christian De Sica e il cast di "La mia banda suona il pop", Mara Venier, Biagio Antonacci, Cristiana Capotondi, Vittorio Grigolo, i Gente de Zona, Edoardo Pesce, Wilma De Angelis e Ivan Cottini (ballerino con la Sla).

Questo l'ordine delle esibizioni della serata finale:



• Il programma delle 5 serate

• Gli ospiti di Sanremo 2020