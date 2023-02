La scaletta e le canzoni della finale di Sanremo 2023 – sabato 11 febbraio

Ordine di uscita dei cantanti della quinta serata di Sanremo 2023. Il programma dell'11 febbraio dal palco del teatro Ariston Redazione Sorrisi







Sabato 11 febbraio, la serata del Festival di Sanremo 2023. Conducono Amadeus e Gianni Morandi, affiancati da Chiara Ferragni. Ascoltiamo tutti e 28 i brani in gara.

Ospiti musicali i Depeche Mode, Gino Paoli e Ornella Vanoni, oltre a Luisa Ranieri e al messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj.

Dalla nave si esibisce Salmo e da piazza Colombo Achille Lauro.

La scaletta della serata finale

La scaletta ufficiale della serata finale del Festival di Sanremo con i 28 cantanti in gara in ordine alfabetico. L'ordine di uscita sarà disponibile in seguito.