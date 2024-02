La scaletta e le canzoni della seconda serata di Sanremo 2024 – mercoledì 7 febbraio

Ordine di uscita dei cantanti della seconda serata di Sanremo 2024. Il programma del 7 febbraio dal palco del teatro Ariston Redazione Sorrisi







La scaletta della seconda serata - mercoledì 7 febbraio

La scaletta ufficiale della seconda serata del Festival di Sanremo con i 15 cantanti in gara (e gli artisti che li presentano) in ordine di uscita. Cliccate sul titolo della canzone per leggere il testo!