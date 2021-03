La seconda conferenza stampa di Sanremo 2021

Ecco tutte le informazioni principali sull'incontro con i giornalisti del 2 marzo Alessandro Alicandri







Ecco tutte le novità su Sanremo 2021 raccontate in conferenza stampa il 2 marzo, il giorno della prima serata del Festival di Amadeus.

Amadeus dice: «Finalmente è arrivato il 2 marzo, ripeto finalmente. È un giorno che aspettavamo da tempo. Sarà una serata particolare, sono molto contento perché quello che faremo incuriosisce me per primo».

Continua: «Oggi scoprirete Matilda De Angelis, giovane ma già affermata nel mondo, che sa anche cantare anche benissimo. Zlatan Ibrahimović, al di là delle tifoserie, è un nome che a mio avviso rappresenta il calcio. Zlatan al di là del lato sportivo, conoscerete un uomo che pochi conoscono. È nato un bellissimo rapporto tra noi e sono felice di averlo sul palco».

Matilda De Angelis dice: «Sono super emozionata, la prima volta che ho visto il palco mi sono messo a piangere, non ho mai provato un'ansia del genere nemmeno guardando Nicole Kidman negli occhi. Sanremo è un palco che tira fuori il meglio e il peggio, io spero di tirare fuori il meglio».

Zlatan Ibrahimović dice: «Grazie per avermi invitato. Quando mi ha chiamato ho detto subito sì. Su quello che accadrà, non ne ho davvero idea. Amadeus mi dice solo "non ti preoccupare, sii te stesso, andrà tutto bene"».



La scaletta del 2 marzo comincia con la gara dei giovani, regolata dalle tre giurie, in ordine: Gaudiano, Elena Faggi, Avincola e Folcast. Da questo gruppo usciranno i primi due finalisti. I big verranno valutato solo dalla giuria demoscopica. I campioni sono in questo ordine: Arisa, Colapesce Dimartino, Aiello, Michielin Fedez, Gazzè, Irama, Madame, Maneskin, Ghemon, Coma_Cose, Annalisa, Francesco Renga e Fasma.

Claudio Coccoluto, scomparso oggi, verrà ricordato in puntata.