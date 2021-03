La terza conferenza stampa di Sanremo 2021

Ecco tutte le informazioni principali sull'incontro con i giornalisti del 3 marzo Alessandro Alicandri







Ecco tutte le novità su Sanremo 2021 raccontate in conferenza stampa il 3 marzo, il giorno della seconda serata del Festival di Amadeus.



Stefano Coletta, direttore di Rai1, sottolinea che la serata, pur con una flessione di pubblico, ha raggiunto un target giovane come mai prima d'ora. I picchi di share sono alle 21.46 quando Amadeus e Fiorello hanno presentato Diodato, il secondo alle 23.23 quando Fiorello canta “Se stasera sono qui”.

Amadeus dice: «Sono commosso per tutto questo, per essere andati in onda affrontando una difficoltà dietro l'altra. Sentire questi dati mi riempie di gioia, perché è stato un Festival diverso anche nella costruzione dello spettacolo. Tutti sanno che il pubblico è un elemento che fa parte dello show. Tra non farlo Sanremo o farlo al meglio delle nostre possibilità, è meglio farlo al meglio».



«Sono felicissima di essere qui e non vedo l'ora di giocare sul palco in queste vesti, porterò la mia parte dodicenne, è quello che vorrei fare».



Ospiti di stasera: Laura Pausini, Il Volo, Gigliola Cinquetti, Fausto Leali, Marcella Bella, Cristiana Girelli, Alex Schwazer, Achille Lauro avrà al suo fianco Claudio Santamaria e Francesca Barra.



La scaletta, per i giovani: Wrongonyou, Greta Zuccoli, Shorty, Dellai. Per i campioni: Orietta Berti, La Rappresentante di lista, Lo Stato Sociale, Bugo, Gaia, Willie Peyote, Malika Ayane, Fulminacci, Extraliscio, Ermal Meta, Gio Evan, Irama (in forse) e Random.

Due membri dello staff di Irama risultano positivi a tutti i tamponi. Secondo i termini di regolamento Irama (negativo ai tamponi) dovrebbe comunque ritirarsi dalla gara. Amadeus chiederà a tutti i cantanti autorizzazione per poter tenere in gara Irama, mandando in onda al posto dell'esibizione live il video della prova generale.