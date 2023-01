Lazza a Sanremo 2023

È partito il conto alla rovescia per la 73° edizione del Festival di Sanremo! La manifestazione canora più seguita in tutta Italia (e non solo), che si svolgerà dal 7 all'11 febbraio, torna con ben 28 artisti e artiste in gara, tra Big della musica italiana e fresche voci della nuova scuola, tutti accomunati dalla voglia di conquistare il palco dell'Ariston con la loro esibizione. Molti i debutti sanremesi che spiccano nella rosa dei nomi in gara, come quello di Lazza, artista già noto nella scena rap italiana, ma che gareggerà per la prima volta al Festival con l'inedito "Cenere".

Chi è Lazza

Lazza, rapper milanese del quartiere Calvairate, coltiva la passione per la musica fin da ragazzino, che lo porta a studiare pianoforte presso il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nel tempo si avvicina alla scena rap e nel 2012 debutta con la pubblicazione del mixtape "Destiny Mixtape", seguito l'anno successivo dal secondo "K1 Mixtape", che vede anche la partecipazione di Emis Killa. Nel 2017 arriva il primo album ufficiale, "Zzala", che si caratterizza per l'unione di sonorità trap e l'uso del pianoforte di ispirazione classica, elemento che diventerà sempre più tipico nella musica del rapper. Il disco contiene anche il brano "MOB", che vede la partecipazione di Nitro e Salmo. Poco dopo produce brani per Ernia, Nitro e Salmo, mentre Fabri Fibra partecipa alla traccia di Lazza "Lario RMX".

Nel 2019 pubblica "Gucci Ski Mask", con Gué Pequeno, e "Netflix", che anticipano il secondo album in studio "Re Mida", che vede la collaborazione di amici e colleghi come Tedua, Izi, Fabri Fibra, Luchè, Giaime e Kaydy Cain. L'anno seguente, invece, esce il mixtape "J", composto da 10 brani in collaborazione con nomi di spicco della scena rap italiana, ovvero Capo Plaza, Tha Supreme, Pyrex e Tony Effe del collettivo Dark Polo Gang, Gué Pequeno, Shiva, Rondodasosa, Geolier e Gemitaiz.

Nel 2022 arriva il terzo album "Sirio", in cui spiccano collaborazioni, anche internazionali, con Tory Lanez, French Montana, Geolier, Sfera Ebbasta e Noyz Narcos, e conclude l'anno con l'annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con l'inedito "Cenere".