LDA a Sanremo 2023

LDA Credit: © Cosimo Buccolieri Cecilia Esposito







Via al conto alla rovescia per la 73°edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora più attesa dell'anno già promette sorprese e grandi emozioni, grazie anche a una rosa di artisti e artiste in gara davvero speciale. Tra i 28 nomi che si sfideranno a colpi di inediti sul palco dell'Ariston, spiccano giovani proposte pronte a farsi conoscere, e amare, dal grande pubblico. Come LDA, il giovane rapper figlio di Gigi D'Alessio, che debutterà al Festival col brano "Se poi domani".

Chi è LDA

LDA, pseudonimo di Luca D'Alessio, è un giovanissimo rapper e autore che nell'ultimo anno ha conquistato sempre più notorietà. Figlio di Gigi D'Alessio, fin dai primi anni coltiva la passione per la musica, seguendo le orme del padre, ma è solo con la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi 2021 che il suo nome arriva al grande pubblico.

Prima del programma televisivo, aveva pubblicato il singolo "Resta" nel 2020, seguito da "Vediamoci stasera", in collaborazione col rapper napoletano Astol e il cantante spagnolo Robledo. L'anno seguente ha pubblicato "Vivimi" e, successivamente, ha preso parte all'album "Buongiorno" di Gigi D'Alessio, duettando nel brano "Di notte". Nel talent show di Maria De Filippi arriva alla fase serale e si classifica al quinto posto nella categoria canto. È in quel momento che pubblica il singolo "Quello che fa male".

Lo scorso aprile 2022 è stata la volta di "Bandana", che ha anticipato l'uscita del suo primo EP eponimo, e poco dopo, a novembre, è arrivato il singolo "Cado" insieme ad Albe. Ha chiuso l'anno annunciando la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, durante il quale gareggerà con l'inedito "Se poi domani".