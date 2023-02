Le conduttrici del Festival di Sanremo 2023

Chiara Ferragni, che debutta la prima serata del Festival e chiude la manifestazione con la finale del sabato, ha promesso che verrà a trovarci in redazione a Sanremo per raccontare in diretta sui social di Sorrisi la favola che sta vivendo. Intanto facciamo due chiacchiere con le altre co-conduttrici sul palco del Teatro Ariston con Amadeus e Gianni Morandi, ovvero la giornalista Francesca Fagnani (che conduce il mercoledì sera), la campionessa di pallavolo Paola Egonu (il giovedì) e l’attrice Chiara Francini (il venerdì), per sondare le loro impressioni a caldo.

Emozione prevalente?

Egonu: «Felicità. E amore».

Francini: «Mi vibra tutto, dalle gote alle ginocchia».

Fagnani: «La fame: è lei la vera “belva” da domare. Da quando Amadeus mi ha cercata la prima volta, non faccio altro che mangiare».

Già, il primo “contatto” con il direttore artistico Amadeus. Com’è andata?

Fagnani: «Mi ha scritto un messaggio. E mi sono detta: “Mica mi cercherà per una telepromozione?”».

Francini: «Io pensavo che fosse uno scherzo. E sono rimasta a fissare la parete finché non ho sentito il suo vocale. Non ci credevo».

Egonu: «Nemmeno io. Ho realizzato che mi voleva al Festival solo quando sono iniziate le “call”, le riunioni. Chi se lo sarebbe mai aspettato».

Che cos’è Sanremo per voi?

Egonu: «Il punto decisivo nella partita più importante».

Francini: «Per me, ragazza di provincia, è il coronamento di un sogno e della carriera. Ho dato la gioia più grande alla mamma».

Fagnani: «Un’esperienza fortissima, bella da ricordare».

Il ricordo d’infanzia legato al Festival?

Egonu: «Non l’ho potuto mai seguire, per via degli allenamenti e delle partite. Ma ricordo che i miei compagni a scuola nei giorni di Sanremo non parlavano d’altro».

Fagnani: «Da piccola imparavo a memoria tutte le canzoni grazie ai testi pubblicati su Sorrisi».

Francini: «E con la cassetta di Sorrisi io cantavo i brani in macchina, quando andavo a trovare il nonno a Roma».

Canzone sanremese preferita di sempre?

Egonu: «Tante, non riesco a elencarle tutte quante».

Fagnani: «“Luce (Tramonti a nord est)” di Elisa che vinse nel 2001, al Festival presentato da Raffaella Carrà».

Francini: «“Maledetta primavera” cantata da Loretta Goggi, seconda classificata nella gara del 1981».

Siete delle vere fan di qualcuno tra gli artisti in gara quest’anno?

Egonu: «Sì, ma non dirò mai i miei preferiti!».

Francini: «E come si fa a scegliere? L’amore di una mamma non si divide, semmai si moltiplica tra i figli!».

Fagnani: «A me piace molto Marco Mengoni, sono anche stata a un suo concerto».

Parliamo dei vostri look?

Egonu: «Sono orgogliosa di indossare abiti Emporio Armani e gioielli Pomellato».

Francini: «Dopo tante sessioni di “fitting” (prove di vestiti e accessori, ndr) ho uno stile che sento così mio da definirlo “franciniano”».

Fagnani: «Secondo me l’importante comunque è non vestirsi di verde o di viola. Per scaramanzia».

L’arma segreta che avete sul palco dell’Ariston?

Egonu: «L’empatia, che è il mio valore-guida nello sport».

Francini: «L’ascolto, me l’ha insegnato Pippo Baudo».

Fagnani: «Il rispetto dell’intelligenza del pubblico: l’ho imparato lavorando assieme a Michele Santoro».

Dietro le quinte, invece?

Egonu: «Le mie amiche Silvia e Francesca, che mi sostengono con abbracci e sorrisi».

Francini: «Un mantra da ripetermi in caso di papere, una frase del poeta portoghese Fernando Pessoa: “Il perfetto è il disumano, perché l’umano è imperfetto”».

Fagnani: «Un paio di ciabatte comodissime, per far riposare i piedi dai tacchi».

La vostra serata vi piace?

Egonu: «Sì, anche perché era l’unica in cui potessi arrivare e ripartire in aereo in giornata dalla Turchia, dove gioco. Una vera maratona!».

Francini: «Stupenda: i duetti, le cover… non mi faccio mancare nulla».

Fagnani: «Ovvio! Io avrei accettato qualsiasi giorno».

E i vostri compagni sono contenti?

Egonu: «Le mie compagne di squadra fanno il tifo per me».

Francini: «Chi, Frederick? (Lundqvist, ex calciatore svedese, ndr). Lui è qui a Sanremo, ma mi guarda in tv, non vuole apparire perché si imbarazza. Sa, è nordico…».

Fagnani: «Enrico (Mentana, ndr) se la ride. E non si azzarda a darmi consigli, anche perché lui Sanremo non l’ha fatto. Non ancora, almeno».