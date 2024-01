Le emozioni dei vincitori del Festival di Sanremo

L’appuntamento all’Ariston è vicino. Riviviamo con alcuni trionfatori l’emozione più grande Diodato è il vincitore di Sanremo 2020 Enrico Casarini







Ormai manca meno di un mese alla 74ª edizione del Festival di Sanremo, al via martedì 6 febbraio. Per rendere ancora più appassionante l’attesa, il direttore artistico e conduttore Amadeus aggiunge, di tanto in tanto, informazioni sul programma come fossero pennellate che arricchiscono l’affresco musicale che prepara. Mentre noi abbiamo voluto guardare al Festival dal punto di vista più emozionante: quello dei trionfatori. È uscito da poco, infatti, il libro "Ho vinto il Festival di Sanremo", firmato da Marco Rettani e Nico Donvito (La Bussola, 25 euro, eccolo nella foto). Raccoglie le testimonianze di 28 vincitori e dello stesso Amadeus. Un tesoro di aneddoti raccontati in prima persona di cui ne abbiamo scelti alcuni.

Amadeus «Da ragazzo sono stato a Sanremo tantissime volte come inviato delle radio, sia emittenti locali che network. Ho vissuto la città, sono stato all’Ariston a vedere le prove, ho fatto la fila per richiedere interviste ai cantanti, a volte sono stato anche respinto alla reception di un grande hotel perché non avevo l’accredito e non potevo stare lì».

Diodato sulla vittoria del 2020 con "Fai rumore": «Un’emozione ancor più forte sarebbe arrivata poco dopo, quando durante il lockdown erano frequenti le immagini di persone che cantavano "Fai rumore" sui balconi... Una mia canzone era riuscita a superare qualsiasi distanza e a fare letteralmente il giro del mondo».

Ricchi e Poveri sulla vittoria del 1985 con "Se m’innamoro": «Dopo aver piazzato per intere settimane in classifica "Sarà perché ti amo" e "Mamma Maria", tornare a Sanremo non era certo un’impresa semplice… Ciò che ci premeva era fare bella figura, piazzare un nuovo pezzo in radio, a tutto il resto non ci pensavamo proprio».

Ermal Meta sulla vittoria del 2018, in coppia con Fabrizio Moro, con "Non mi avete fatto niente": «Conservo il premio in studio, diciamo pure che il leoncino mi fa compagnia e mi osserva tutte le volte che mi capita di mettermi al lavoro su una nuova canzone».

Jalisse sulla vittoria del 1997 con "Fiumi di parole": «Sapete, è difficile provare a spiegare la felicità, compresa la gioia e la coda di interviste che realizzammo il giorno dopo aver passato la selezione ed essere diventati Big. Il lunedì non ci conosceva nessuno, non c’erano neanche i nostri manifesti per strada, ma il martedì cambiò tutto… Per non parlare dopo la finalissima del sabato».

Francesco Gabbani sulla vittoria del 2016 tra i Giovani con "Amen": «Fu una vittoria tra l’altro sofferta perché non so se ricordate che mi comunicarono di essere stato eliminato in semifinale, ma alla fine si trattò per mia fortuna di un errore nel conteggio dei voti della Sala Stampa».

Iva Zanicchi sulla vittoria del 1974 con "Ciao, cara, come stai?": «A quell’epoca lavoravo con Walter Chiari... Non me la gustai nemmeno quell’edizione, perché arrivai alla vigilia della prima esibizione e la domenica pomeriggio, il giorno dopo la vittoria, mi trovai già a Bergamo a recitare con lui!».