Le playlist di Amazon dedicate al Festival di Sanremo

Dai successi degli Anni 50 ai grandi classici e i vincitori delle nuove proposte: il servizio di musica in streaming ha selezionato per gli utenti tutti i successi che hanno fatto la storia del Festival

04 Febbraio 2020 | 11:55 di Giulia Ciavarelli

Il Festival di Sanremo 2020 sta per iniziare e Amazon ha scelto di far rivivere agli utenti tutti i brani che hanno fatto la storia della kermesse musicale, giunta quest'anno alla sua 70esima edizione. Nella settimana sanremese, grazie ad Amazon Music Unlimited, il servizio premium di musica in streaming, e a Prime Music, incluso nell'abbonamento a Prime, sarà possibile ascoltare i più celebri successi delle passate edizioni del Festival a partire dagli Anni 50.

C'è una corposa playlist dedicata ai grandi classici, ma anche la lista di tutti i vincitori dal 1951 e le nuove proposte che hanno trionfato negli anni. Per questa settantesima edizione, dal 7 febbraio si potranno ascoltare non solo tutti gli inediti dei Campioni in gara e le canzoni delle nuove proposte, ma anche la speciale playlist "La vita è POP! Sanremo Edition" rivista per l'occasione con le hit più belle del Festival.

LE PLAYLIST DEDICATE AL FESTIVAL

• Sanremo - Anni 10

• Sanremo - Anni 00

• Sanremo - Anni 90

• Sanremo - Anni 80

• Sanremo - Anni 70

• Sanremo - Anni 60

• Sanremo - Anni 50

• Sanremo - i vincitori

• Sanremo - i grandi classici

• Sanremo - i vincitori nuove proposte

• Sanremo 2019 - i giovani in gara

• La vita è Pop! Sanremo Edition (dal 7 febbraio)

• Sanremo 2019

• Sanremo 2018

• Sanremo 2017