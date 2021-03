Le spille sul palco di Sanremo 2021 a sostegno dei lavoratori dello spettacolo

Fedez indossa la spilla a sostegno dell'iniziativa “I diritti sono uno spettacolo”, ecco di cosa si tratta Fedez a al Festival di Sanremo 2021 Credit: © Getty Alessandro Alicandri







Avete visto le spille indossate dagli artisti di Sanremo nel corso della serta del 4 marzo? Hanno un significato molto importante: rappresentano un segnale di solidarietà verso i lavoratori dello spettacolo, che da un anno (o quasi) sono senza lavoro a causa della pandemia.

Fedez ha spiegato di cosa si tratta sul proprio profilo Instagram. La spilla rappresenta i simboli “Play” e “Pausa”, a rievocare il nome dell'iniziativa: "I diritti sono uno spettacolo, non mettiamoli in pausa”.



L'obiettivo è quello di sensibilizzare la politica perché aiuti un settore in forte difficoltà, chiedendo ristori sufficienti a sopravvivere fino a quando non verranno stabilite procedure sicure che permettano di lavorare alle maestranze dello spettacolo.