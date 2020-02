Le Vibrazioni a Sanremo 2020: «Combattiamo le difficoltà con il sorriso»

01 Febbraio 2020 | 9:15 di Redazione Sorrisi

• Tutto su Sanremo 2020



Il segreto dei Le Vibrazioni? «Nonostante i capelli bianchi siamo sempre i soliti scemi» dice sorridendo il loro cantante Francesco Sarcina. «Affrontiamo tutto con leggerezza e spirito divertito, a volte vedo giovani più seri e maturi di noi». Non fa eccezione questo Festival, il terzo per la band ma il quarto per il leader, che gareggiò da solista nel 2014, in un periodo in cui il gruppo era “in pausa”.

La canzone “Dov’è”, invece, è molto seria: «Parla degli urti quotidiani della vita, che ti mettono in ginocchio. E tu devi imparare a rialzarti» spiegano. «Ma anche della ricerca della semplicità in un mondo artefatto». È stata l’esperienza di Sanremo a ispirarli per il tour in partenza il 17 marzo: «Suoneremo i nostri successi con un’orchestra di 20 elementi diretta da Peppe Vessicchio, che sarà sul podio per noi anche all’Ariston» svelano. Nei prossimi mesi uscirà un album di inediti, ma ora si concentrano sulla gara, con un brano costruito davvero ad arte: «Di solito siamo più istintivi, stavolta siamo partiti da uno spunto e con due autori, Roberto Casalino e Davide Simonetta, abbiamo lavorato di fino. Sentirete!».



• “Dov'è”: spiegazione e significato



La curiosità

Clizia Incorvaia, ex moglie del cantante Sarcina, è nel cast del “Grande Fratello Vip“. I due hanno una figlia, Nina.