Le Vibrazioni a Sanremo 2022

La 72° edizione del Festival di Sanremo è alle porte ed è giunto il momento di conoscere meglio i venticinque talenti in gara. Tra nomi affermati e nuove proposte della musica italiana, la prossima edizione della kermesse sanremese, in onda dall'1 al 5 febbraio, già promette grandi sorprese e divertimento. La musica è la protagonista indiscussa della manifestazione canora, con volti nuovi e vecchie conoscenze. Come Le Vibrazioni, la band pop-rock milanese che tornerà sul palco dell'Ariston col brano "Tantissimo".

Chi sono i Le Vibrazioni

La loro "Dedicato a te", il singolo che ha sancito il loro debutto e successo, è ormai un evergreen della musica italiana e ha portato molta fortuna a Le Vibrazioni. Nello stesso anno, Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda pubblicano il loro primo album, "Le Vibrazioni" da cui vengono estratti i singoli "In una notte d'estate", "Vieni da me", "Sono più sereno" e "...E se ne va", inclusa nella colonna sonora di "Tre metri sopra il cielo".

Nel marzo del 2005 partecipano al Festival di Sanremo nella categoria Gruppi con la canzone "Ovunque andrò" e, in contemporanea, esce il loro secondo album "Le Vibrazioni II". Nel 2008 Marco Castellani, il bassista, lascia la band per dedicarsi ad un progetto musicale con la band Octopus e viene sostituito da Emanuele Gardossi. Con la nuova formazione sono chiamati ad aprire il concerto degli AC/DC a Udine. Dopo una pausa, nel 2017 la band torna sulle scene con la formazione originaria e annuncia la partecipazione al festival di Sanremo 2018, dove si esibirà con l'inedito "Così sbagliato". Due anni dopo tornano sul palco dell'Ariston col brano "Dov'è", classificandosi quarti.

