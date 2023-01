Leo Gassmann a Sanremo 2023

Il cantautore torna sul palco dell'Ariston con l'inedito "Terzo cuore" Leo Gassmann Credit: © Claudia Comoni Cecilia Esposito







Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio della 73° edizione del Festival di Sanremo. La competizione canora più attesa dell'anno si svolgerà dal 7 all'11 febbraio e vedrà una rosa di ben 28 artisti e artiste sfidarsi a suon di brani ed esibizioni emozionanti. Non solo i Big della nostra musica, ma anche nuove proposte e inaspettati ritorni avranno l'occasione di esibirsi sul palco dell'Ariston per conquistare il primo posto sul podio. Tra questi troviamo anche Leo Gassmann, il cantautore figlio d'arte che ritorna in gara con l'inedito "Terzo cuore".

Chi è Leo Gassmann

È figlio di Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, Leo Gassmann si approccia alla musica classica da piccolissimo, entrando nel Conservatorio di Santa Cecilia. Qualche anno dopo si avvicina al canto e nel 2018 partecipa alla dodicesima edizione di X Factor, arrivando in semifinale col brano "Piume". Nel 2019 pubblica i due singoli "Cosa sarà di noi?" e "Dimmi dove sei", e chiude l'anno superando la selezione di Sanremo Giovani, grazie al quale partecipa all'edizione seguente del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, qualificandosi al primo posto col brano "Va bene così". Durante la sua partecipazione alla kermesse canora esce il suo primo album in studio "Strike", che include i singoli "Maleducato" e "Mr Fonda".

Nel 2022 torna con i brani "La mia libertà" e "Lunedì", che anticipano l'annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con l'inedito "Terzo Cuore", scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Curiosità: nel 2020 Leo Gassmann ha doppiato il personaggio di Guy Crood nel film "I Croods 2 - Una nuova era".