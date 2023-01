Levante a Sanremo 2023

Dopo il suo debutto nel 2020, la cantautrice torna sul palco dell'Ariston con l'inedito "Vivo" Cecilia Esposito







È partito il conto alla rovescia per la 73esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora più attesa d'Italia promette già emozioni e sorprese, grazie anche a una line-up di artisti e artiste in gara davvero interessante. Oltre ai grandi big della musica italiana e le giovani proposte di quest'anno, sul palco dell'Ariston ritroviamo inaspettati ritorni. Come quello di Levante, la cantautrice che aveva debuttato a Sanremo solo nel 2020, ma che torna in gara con l'inedito "Vivo".

Chi è Levante?

Per gli amici è Claudia Lagona, ma per tutti noi è Levante, cantautrice e scrittrice di Catania tra le più stimate e amate della nostra musica. Dopo aver aperto i concerti del "Sotto Casa Tour" di Max Gazzè, nel marzo 2014 pubblica il suo primo album "Manuale distruzione", con il quale ottiene una candidatura agli MTV Europe Music Award di Glasgow come Best Italian Act e arriva alle finali del Premio Tenco. Nello stesso anno sale sul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma e apre alcune date dei Negramaro.

Nel 2015 arriva il secondo album "Abbi cura di te" che la consacra al grande pubblico, grazie anche ai singoli "Ciao per sempre", "Finché morte non ci separi", "Abbi cura di te" e "Le lacrime non macchiano" e a un tour di numerose date in tutta Italia, tra cui i sold out e gli eventi speciali a Milano e Torino del 2016. Durante l'estate alterna le registrazioni del nuovo disco ad alcuni progetti legati alla moda e pubblica anche il singolo "Assenzio" con J-Ax, Fedez e Stash dei The Kolors.

Inaugura il 2017 col terzo album "Nel caos di stanze stupefacenti", ma l'anno porta nuove sorprese. Non solo musica, ma anche televisione: partecipa infatti come giudice all'undicesima edizione di X Factor insieme a Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi, mentre nel 2018 è tra gli artisti selezionati da Sky Arte per la produzione di “Sky Arte Sessions”, che vede l’artista eseguire alcuni dei brani più importanti della sua carriera. Nello stesso anno collabora con Diplo e MØ per il singolo "Stay Open". Il 2017 e il 2018 segnano anche l'esordio di Levante come scrittrice con i suoi primi romanzi “Se non ti vedo non esisti”, edito da Rizzoli, e “Questa è l'ultima volta che ti dimentico”.

Il 2019 inizia con la pubblicazione del suo quarto album in studio "Magmamemoria", che vede la partecipazione di Carmen Consoli, Colapesce e Dimartino per il brano "Lo stretto necessario". L'anno successivo debutta sul palco dell'Ariston per settantesima edizione del Festival di Sanremo con l'inedito "Tikibombom". Negli anni a seguire la vita e la carriera dell'artista sono ricchi di novità: il 2020 prosegue con due singoli di successo, "Sirene" e "Vertigine", mentre nel 2021 pubblica il suo terzo libro "E questo cuore non mente". Non solo, a febbraio 2022 diventa mamma per la prima volta della piccola Alma Futura. Chiude l'anno annunciando la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con l'inedito "Vivo".