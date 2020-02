Levante: «Ecco le donne che mi hanno ispirata»

05 Febbraio 2020 | 17:50 di Alessandro Alicandri

Levante è pronta a lanciare un messaggio sociale importantissimo con la sua canzone “Tikibombom” e tra le persone che in qualche sostiene con la sua musica, ci sono chiaramente anche le donne. Ecco perché abbiamo chiesto all'artista di raccontarci quali sono le sue persone di riferimento! Ci ha detto che sono cinque: c'è la mamma, con la quale ha cantato nel brano “Finché morte non ci separi”, la nonna, Frida Khalo, Janis Joplin e Miuccia Prada. Nel nostro video racconta in modo molto brillante le motivazioni che la legano a queste grandi donne. Vi ricordiamo che Levante il 7 febbraio pubblica “Magmamemoria MMXX”, la nuova versione dell'album uscito lo scorso 4 ottobre.