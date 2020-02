Lewis Capaldi ospite a Sanremo 2020

06 Febbraio 2020 | 18:19 di Redazione Sorrisi

Giovedì 6 febbraio a Sanremo 2020 è tempo di cover, ma anche di ospiti internazionali. Sul palco dell’Ariston salirà anche Lewis Capaldi, per presentare i suoi successi. Con il singolo “Someone You Loved” il cantautore ha conquistato il disco di platino in venti paesi (tre volte platino in italia).

Nel 2019 non si è certo riposato: ha tenuto 195 show in 23 paesi e il suo “Divinely Uninspired to a Hellish Extent” è il disco più venduto in Gran Bretagna nello scorso anno che contiene anche “Hold me While You Wait e “Bruises”. Ai Grammy Awards ha ricevuto una nomination per miglior canzone dell’anno, mentre sono quattro i premi a cui è candidato ai Brit Awards (il 19 febbraio): miglior artista inglese esordiente, miglior artista solista maschile, miglior album inglese, meglio singolo inglese.