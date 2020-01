“Lo sappiamo entrambi”: spiegazione e significato del brano di Riki a Sanremo 2020

29 Gennaio 2020 | 12:15 di Alessandro Alicandri

• Il testo di "Lo sappiamo entrambi" di Riki



Ce ne accorgiamo chiaramente solo dopo, quando tutto è davvero finito. Riki in "Lo sappiamo entrambi" (la sua canzone a Sanremo 2020) parla della bugia più grande che ci si dice in una storia, quel silenzio e quella distanza che si crea tra due persone che non si amano più, ma non hanno il coraggio di dirselo.



Ci si gira intorno tra omissioni, paure, rabbia inespressa e un'asfissiante inerzia per la quale si va avanti sì, ma a motore spento. Il concetto è chiaro a entrambi, ma non c'è modo di tirare fuori la verità, ovvero che qualcosa non va, che il sentimento si è spento e forse è finita. Nel frattempo si fa finta di niente, lacerandosi tra disagio e un senso di resa devastante.



Riki racconta queste senzazioni parlando anche di come si comunica attraverso il cellulare: tra frasi scritte, cancellate e poi sostituite da una versione migliore, edulcorata. «Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu / Ti addormenti guardando la tivù». Tutto sta cambiando, ma fuori si nota solo un angoscioso tormento.