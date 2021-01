Madame a Sanremo 2021 con “Voce”: «Una bellissima esperienza che sicuramente mi formerà»

La giovane rapper che debutterà sul palco dell'Ariston non sembra per nulla preoccupata: «Lo vedo più come un gioco»

14 Gennaio 2021 | 15:18 di Cecilia Esposito

Giunto alla sua 71° candelina, il prossimo Festival di Sanremo già si preannuncia come un'edizione all'insegna dei giovani. Infatti, oltre ai nomi noti della musica italiana, quest'anno il palco dell'Ariston ospiterà anche alcuni volti della nuova generazione di artisti. Tra questi troviamo Madame, la giovane rapper che ha conquistato anche il pubblico di X Factor e che si esibirà durante la kermesse sanremese col brano "Voce".

La decisione di proporsi è arrivata a settembre «Sono stata in studio con i Pinguini Tattici Nucleari, ho chiesto a Riccardo come fosse stata l’esperienza di Sanremo e lui mi ha detto: pesante», ma non si è certo fatta spaventare «Ho accettato la sfida». Non sembra per nulla spaventata dal palco dell'Ariston «Lo vedo più come un gioco, un’attività ludica, simpatica, una bellissima esperienza che sicuramente mi formerà da ora fino alla fine della mia carriera».



Chi è Madame

Di recente l'avete vista ospite ben due volte durante l'ultima edizione di X Factor e adesso Madame è pronta a salire sul palco più famoso d'Italia. Per gli amici è Francesca Calearo, ha diciotto anni e ha esordito nel 2018 con il suo primo singolo "Anna". Ma è col brano "Sciccherie" (2019) che si fa conoscere, e apprezzare, dal pubblico, grazie a uno stile personale che rompe gli stilemi del rap. Nello stesso anno collabora con Tredici Pietro per il brano "Farabutto", contenuto nell'EP del rapper bolognese. A fine anno la vediamo in "Rosso" di Night Skinny con Rkomi e collabora con Marracash nel suo album "Persona" con il brano "MADAME - L'anima".

Nel corso del 2020 pubblica i singoli "Baby" e "Sentimi", prodotti dai Crookers, e prende parte al remix ufficiale del singolo "Andromeda" di Elodie. A luglio la vediamo nella hit estiva "Defuera" con Dardust, Ghali e Marracash e a settembre ha preso parte a "Heroes", il festival in streaming all'Arena di Verona organizzato per una raccolta fondi a supporto dei lavoratori nel settore musicale che a causa del COVID-19 hanno perso il lavoro. Poco dopo collabora con i Negramaro all'album "Contatto" con il brano "Non è vero niente" e pubblica "Clito".