Madame a Sanremo 2023

Dopo il debutto sanremese nel 2021, la giovane artista torna sul palco dell'Ariston Madame Credit: © Leonardo Scotti Cecilia Esposito







Giunto alla sua 73° candelina, il Festival di Sanremo 2023 si preannuncia un'edizione ricca di sorprese e grandi ritorni. Infatti, oltre ai nomi noti della musica italiana e alcuni debutti, quest'anno sul palco dell'Ariston torneranno alcuni giovani talenti che nelle scorse edizioni hanno conquistato anche il grande pubblico. Tra questi troviamo Madame, la giovane artista che ha debuttato a Sanremo nel 2021 col brano "Voce" e ormai uno dei talenti più affermati della nuova musica italiana. Quest'anno parteciperà alla gara canora con l'inedito "Il bene e il male".

Chi è madame

Per gli amici è Francesca Calearo, ha vent'anni anni e ha esordito nel 2018 con il suo primo singolo "Anna". Ma è col brano "Sciccherie" (2019) che si fa conoscere, e apprezzare, dal pubblico, grazie a uno stile personale che rompe gli stilemi del rap. Nello stesso anno collabora con Tredici Pietro per il brano "Farabutto", contenuto nell'EP del rapper bolognese. A fine anno la vediamo in "Rosso" di Night Skinny con Rkomi e collabora con Marracash nel suo album "Persona" con il brano "MADAME - L'anima".

Nel corso del 2020 pubblica i singoli "Baby" e "Sentimi", prodotti dai Crookers, e prende parte al remix ufficiale del singolo "Andromeda" di Elodie. A luglio la troviamo nella hit estiva "Defuera" con Dardust, Ghali e Marracash. Poco dopo collabora con i Negramaro all'album "Contatto" con il brano "Non è vero niente" e pubblica "Clito".

Nel 2021 partecipa a Sanremo con l'inedito "Voce", con cui arriva all'ottava posizione, ma aggiudicandosi il Premio Lunezia per il valore musicale-letterario del brano e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Poco dopo pubblica il suo primo album ufficiale, "Madame", con cui si aggiudica due Targhe Tenco, una per la migliore opera prima e un'altra per la migliore canzone per "Voce". Numerose le collaborazione che seguono, come quella con Sick Luke e Chiello per la canzone "La strega del frutteto", Sangiovanni con "Perso nel buio", Marco Mengoni nel suo brano "Mi fiderò" e Ghali col singolo "Pare". Scrive "L'eccezione" per la serie Prime Video "Bang Bang Baby", che anticipa il suo primo tour ufficiale. Lo scorso 4 dicembre è stata annunciata tra i partecipanti in gara a Sanremo 2023 con l'inedito "Il bene e il male".