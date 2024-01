Mahmood a Sanremo 2024

Dopo il grande successo con Blanco sul palco dell'Ariston, quest'anno l'artista torna in gara da solo col brano "Tuta gold" Mahmood Cecilia Esposito







Dal 6 al 10 febbraio non prendete impegni perché torna l'evento canoro più atteso dell'anno. Stiamo parlando del Festival di Sanremo 2024, giunto alla sua 74esima edizione, sono già stati svelati i 30 nomi in gara ed è giunto il momento ripassare il loro curriculum. Come quello di Mahmood, uno dei ritorni più attesi, che partecipa in gara sul palco dell'Ariston con l'inedito "Tuta gold".

Chi è Mahmood

Alessandro Mahmoud, meglio conosciuto come Mahmood, inizia la sua avventura discografica nel 2012 con "X Factor", dove viene eliminato nel corso della terza puntata. Dopo questa esperienza comincia a scrivere i suoi primi pezzi, fino ad arrivare al 2016, anno in cui partecipa tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo, presentando la canzone “Dimentica” con cui si classifica al quarto posto. Partecipa nuovamente alla gara dei giovani nel 2018, ma questa volta si classifica primo con “Gioventù bruciata”: si guadagna la partecipazione alla gara principale che vincerà con "Soldi" nel 2019. Lo stesso anno pubblica il suo album d'esordio "Gioventù bruciata" che include i due successi sanremesi. Dopo alcune collaborazioni importanti come "Moonlight popolare" con Massimo Pericolo e "Calipso" con Sfera Ebbasta, nel 2021 pubblica il suo secondo album "Ghettolimpo".

Nel 2022 torna sul palco dell'Ariston, questa volta in duetto con Blanco, conquistando il primo posto col brano Brividi. Insieme rappresentano l'Italia all'Eurovision Song Contest nell'edizione 2022 a Torino. L'anno scorre con un lungo tour estivo e a novembre 2022 arriva su Prime Video "Mahmood", un docufilm sulla vita dell'artista, dall'infanzia a oggi. Prima di chiudere l'anno, partecipa ad alcuni featuring importanti, come quello con Paky per "Giorno del giudizio", The Night Skinny, in "Addio", e Guè Pequeno per "Lontano dai guai".

Il 2023 è segnato anche dal suo talento come autore: firma il brano "Normale" di Giorgia e quattro tracce dell'album "Ok. Respira" di Elodie. Non solo, viene scelto dalla Disney per doppiare in italiano il personaggio di Sebastian nel live action de "La sirenetta". A novembre torna sulla scena musicale col nuovo brano "Cocktail d'amore" e a dicembre Amadeus annuncia la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con l'inedito "Tuta gold".