Mahmood e Blanco: «A noi basterà divertirci»

Ridono e scherzano, Mahmood e Blanco. E con questo spirito, più ironico che serio, affrontano il palco dell’Ariston. Il 2021 per loro è stato un anno di successi: Blanco ha sbancato con il singolo “Mi fai impazzire” insieme con Sfera Ebbasta, a cui è seguito l’album “Blu celeste”. Mahmood ha pubblicato un disco, “Ghettolimpo”, e ha girato l’Italia in tour.

«L’estate scorsa volevo scrivere un po’ con Michelangelo (vero nome Michele Zocca, ndr), il produttore di Blanco» spiega Mahmood. «Abbiamo iniziato con delle strofe, cambiato il ritmo, modificato altre strofe… Il testo parte da un sogno e racconta il problema di voler dare tutto in amore, troppo, fino a sentirsi sbagliati». Mahmood è quasi di casa a Sanremo: nel 2019 ha vinto con “Soldi”, dopo aver partecipato tra le Nuove proposte nel 2016. «Il mio consiglio a Blanco? Una volta arrivato lì c’è poco da dire, èsempre la prima volta. E ce la si fa sempre sotto (ride)! Anzi, ho il presentimento che lui sarà più sciolto di me». Risponde Blanco: «Andiamo lì solo per divertirci. E io per incontrare Gianni Morandi, che è un vero idolo!».

L’importante è non chiedere loro come si vestiranno, perché Blanco è noto per camminare senza abiti tra i boschi. La sua risposta immediata è: «Saremo nudi, in mutande e calzini e basta!». Gli vogliamo credere?