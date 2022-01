Mahmood e Blanco a Sanremo 2022

Per la prima volta insieme, una coppia esplosiva che farà tremare il palco dell'Ariston Mahmood e Blanco Credit: © Iwan Palombi Cecilia Esposito







La 72° edizione del Festival di Sanremo è alle porte ed è giunto il momento di conoscere meglio chi saranno gli artisti e le artiste in gara dall'1 al 5 febbraio. Tra i venticinque talenti che saliranno sul palco dell'Ariston spiccano nomi affermati, ma anche le nuove proposte della musica italiana che soprattutto negli ultimi mesi hanno scalato le classifiche in tempi record. Come Blanco che si esibirà insieme a Mahmood col brano "Brividi".

Chi sono Blanco e Mahmood

Quasi dieci anni di differenza tra questi due artisti, tra i nomi più interessanti e freschi del panorama italiano, e insieme possono solo raddoppiare il proprio talento.

Classe 2003, Blanco, all'anagrafe Riccardo Fabbriconi, inizia a fare musica quasi per gioco, nell'estate del 2017, quando scrive il suo primo testo per conquistare una ragazza. I suoi primi brani li registra su basi trovate su YouTube, poi inizia a pubblicare su SoundCloud, dove rilascia il suo primo EP, "Quarantine Paranoid" nel giugno 2020. Curiosità: il nome d'arte gli è stato consigliato da un amico, quasi per caso, mentre era nella "cameretta-studio" di un suo amico a registrare il suo primo brano. Nel giugno 2020 la svolta: firma con Island Records/Universal Music Italia rilasciando il suo primo singolo ufficiale “Belladonna", ma il vero successo arriva un mese più tardi con “Notti in bianco”. La produzione dei due brani è di Michelangelo, con cui collabora dalla fine del 2019. Il 2021 è costellato di singoli vincenti, come “La canzone nostra”, con Mace e Salmo, e “Mi fai impazzire”, con Sfera Ebbasta. A settembre pubblica il suo album d'esordio "Blu Celeste".

Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, inizia la sua avventura discografica nel 2012 con "X Factor", dove viene eliminato nel corso della terza puntata. Dopo questa esperienza comincia a scrivere i suoi primi pezzi, fino ad arrivare al 2016, anno in cui partecipa tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo, presentando la canzone “Dimentica” con cui si classifica al quarto posto. Partecipa nuovamente al Festival di Sanremo, prima a Sanremo Giovani, si classifica primo con “Gioventù bruciata”, guadagnandosi la partecipazione alla gara dei Big del Festival del 2019, che vincerà con "Soldi". Lo stesso anno pubblica il suo album d'esordio "Gioventù bruciata" che include i due successi sanremesi. Dopo alcune collaborazioni importanti come "Moonlight popolare" con Massimo Pericolo e "Calipso" con Sfera Ebbasta, nel 2021 esce il suo album "Ghettolimpo". Quest'anno tornerà sul palco dell'Ariston dopo averlo calcato nel 2021 come ospite.

Il testo di "Brividi"