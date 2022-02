Mahmood e Blanco sono i vincitori di Sanremo 2022

Al secondo posto si classifica Elisa, mentre Gianni Morandi conquista la terza posizione Redazione Sorrisi







Mahmood e Blanco sono i vincitori del Festival di Sanremo con la loro "Brividi". Hanno conquistato la vittoria dopo la sfida finale con Elisa, che si è classificata seconda con "O forse sei tu", e Gianni Morandi, finito sul terzo gradino del podio con "Apri tutte le porte".

I due ragazzi sono stati in testa alla classifica generale sin dalla prima serata e hanno ottenuito il secondo posto nella serata delle cover interpretando "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli.

I primi tre classificati sono stati premiati, in questa finale, dal televoto che li ha mandati alla sfida finale dopo che i voti ottenuti sono stati sommati a quelli ottenuti nelle precedenti serate. A decidere le prime tre posizioni, dopo un completo reset dei voti ottenuti precedentemente, sono stati, invece, i voti delle tre giurie: Sala stampa, Demoscopica e Televoto.

Queste le dichiarazioni di Mahmood e Blanco a conclusione del Festival di Sanremo che li ha visti vittoriosi: «Rappresenteremo l'Italia all'Eurovision Song Contest, è una cosa bellissima. Non abbiamo ancora realizzato di aver vinto il Festival, dobbiamo dormirci sopra. Ci siamo conosciuti in studio e la canzone è nata in modo spontaneo. Il nostro desiderio più grande è portare la musica italiana all'estero, all'Eurovision probabilmente canteremo in italiano. Vedere tutti i fan che ci aspettavano fuori dal nostro albergo ha rappresentato un'emozione incredibile che solo la musica ti può regalare».

Gianni Morandi ed Elisa si sono detti felicissimi del risultato ottenuto. Queste le loro dichiarazioni subito dopo la fine del Festival.

Elisa: «Sono molto felice, non potevo fare un Sanremo più bello di così. La cosa più bella è stata vedere l'affetto per me e per questa canzone. Trovo giustissima la vittoria di Mahmood e Blanco, mi piaceva molto anche la canzone di Irama».

Gianni Morandi: «Un bellissimo podio: ci sono tre generazioni e sono felicissimo di essere in loro compagnia. Non me lo sarei mai immaginato. Il momento più bello di questo Sanremo è stato il duetto con Jovanotti nella serata delle cover. Il brano di Mahmood e Blanco è fantastico, mi sono piaciuti molto. E poi la canzone di Ranieri. Per me Amadeus deve andare avanti a condurre Sanremo perché è troppo bravo, capisce di musica e sa organizzare un cast stupendo con delle belle canzoni».